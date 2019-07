La dieta di Federer non è proprio una dieta

agi

(Di lunedì 15 luglio 2019) Lewis Hamilton sbandiera la sua ultima vittoria, fiero dellavegana, come Novak Djokovic. Altro eroe della super domenica sportiva. Ma Rogercome fa a tenersi così straordinariamente in forma, veloce, forte e resistente, anche a 37 anni e 340 giorni, come abbiamo visto nella finale di Wimbledon che ha perso tenendo botta per cinque ore contro un campione di cinque anni più giovane? Fino ai 14 anni, quando non era davvero l'esempio ideale di tennis e di comportamento di oggi, lo svizzero delle meraviglie era “un po' vegano”. Nel senso che evitava la carne. Così, per scelta. Ma a 14 anni, come racconta l'ex capitano di coppa Davis, Marc Rosset, ha partecipato a un raduno tecnico federale e ha imparato che la carne e i carboidrati erano lo strumento per sopravvivere ai duri sforzi dello sport agonistico. Così come la varietà di alimentazione. “Gli dissi: “Ma sei ...

