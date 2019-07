È caduto un aereo per paracadutismo in Svezia | tutte le 9 persone a bordo sono morte

Ancora 16 anni per recuperare un aereo caduto nel 1946 sulle Alpi : i ghiacciai si stanno ritirando e sono riemersi alcuni pezzi : Sarà necessario aspettare Ancora , precisamente dagli 8 ai 16 anni , prima che il ghiacciai o del Gauli, sulle Alpi Bernesi in Svizzera, allenti la sua morsa sull’ aereo militare americano caduto nel 1946 . Il calcolo è stato effettuato da ricercatori del Politecnico Federale di Zurigo (Eth), i quali hanno previsto anche che la fusoliera non riapparirà nello stesso punto dell’incidente, ma circa un chilometro più in alto, trasportato dai ...

Cadavere precipita nel giardino di una casa : “È caduto da un aereo” : Il corpo senza vita di un uomo è caduto da un aereo, precipita ndo nel giardino di una villetta. È successo a Londra, come riferisce la Bbc: “Il corpo di un sospetto clandestino è finito nel giardino di una casa a Clapham, a Lambeth, nel sud di Londra”. Il Cadavere è caduto da un volo di linea della Kenya Airways, partito da Nairobi, in Kenya, e diretto a Londra Heatrow: un viaggio di nove ore, prima dell’atterraggio nella ...

È caduto da un aereo! Esce in giardino e trova un cadavere : Il macabro ritrovamento nel sud di Londra, il corpo è caduto da un velivolo della Kenya Airways. È uscito in giardino e si è trovato di fronte un cadavere. Avvertita la polizia, la scoperta: quel corpo era caduto dal cielo, da un aereo in transito. La macabra vicenda a nel sud di Londra. "Il corpo di un sospetto clandestino è finito nel giardino di una casa a Clapham, nel Lambeth", scrivono i media inglesi e in seguito sia le ...