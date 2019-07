Alitalia | è Atlantia il partner scelto dalle Ferrovie per rilanciare la compagnia aerea

Alitalia - Ferrovie sceglie Atlantia affiancherà Delta e Mef nella newco : Il Consiglio d'amministrazione di Ferrovie dello Stato, valutate le conferme di interesse pervenute, ha individuato Atlantia quale partner da affiancare a Delta airlines e al Mef per...

Alitalia - FS sceglie partner Atlantia : 19.44 Il CdA di Ferrovie dello Stato, "valutate le conferme d'interesse pervenute, ha individuato Atlantia quale partner da affiancare a Delta Air Lines e al Ministero dell'Economia e Finanze per l'operazione Alitalia". Così recita un comunicato FS. "FS Italiane inizierà a lavorare quanto prima con i partners individuati per condividere un Piano industriale e gli altri elementi dell'eventuale offerta", prosegue.

Alitalia : offerte di Toto - Lotito - Atlantia e Avianca : È scaduto alle 18 di ieri il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse per Alitalia. Nessuna sorpresa sui pretendenti: a farsi avanti sono stati Atlantia, il gruppo Toto, Claudio Lotito e il patron di Avianca, German Efremovich. Previsto per oggi alle 12.30 il cda di Ferrovie dello stato, che valuterà le proposte stesse, per poi portarle al Mise e ai commissari di Alitalia per organizzare la costituzione del consorzio. ...

Alitalia - Atlantia e il bilanciamento degli interessi in Fiumicino con quelli del vettore di nuovo al bivio : Dopo oltre due anni di gestione commissariale dell’Alitalia in crisi, che ha migliorato i conti ma certo non risanato la gestione, sembra ormai prossimo il completamento della cordata di nuovi azionisti, assemblata dal gruppo Fs. Ma, indipendentemente dalla possibile composizione, che cosa si apprestano a fare i futuri gestori per conseguire l’equilibrio economico-finanziario dell’azienda e la sua sostenibilità futura? Le indicazioni che sono ...

Alitalia - arrivate le offerte degli aspiranti soci : Atlantia - Toto - Lotito e il boliviano Efromovich. Si allungano tempi per piano : A due anni e due mesi dal nuovo commissariamento, si alza il sipario sugli aspiranti soci della nuova Alitalia accanto a Ferrovie dello Stato, che avrà il 35% ed è stata scelta dal governo come regista dell’operazione, Tesoro e Delta. Non ci sono sorprese rispetto alle anticipazioni delle ultime settimane. Atlantia, holding che controlla Autostrade per l’Italia e Aeroporti di Roma, dopo mesi di smentite e scontri con ...

Alitalia - offerte da Atlantia - Toto - Lotito e Avianca. Di Maio : «Ferrovie scelga la più ambiziosa» : Alitalia, sono quattro le lettere inviate a Mediobanca, in qualità di advisor di Ferrovie dello Stato, per partecipare alla newco del vettore italiano. Anche il gruppo Toto si...