Napoli | sembra tutto fatto per Elmas | mancherebbe solo la firma

(Di domenica 14 luglio 2019) Prime due settimane di calciomercato estivo da vero e propri protagonista per ildi Aurelio De Laurentiis che, dopo aver formalizzato gli acquisti di Di Lorenzo dall'Empoli e di Kostas Manolas dalla Roma, si appresterebbe ad aggiungere un altro tassello importante a centrocampo nello scacchiere di mister Carlo Ancelotti. Si tratta del giovane e talentuoso centrocampista del Fenerbahce, Eljif, giocatore macedone classe 1999 che si è distinto parecchio in terra turca e sarebbe dunque pronto a sbarcare nel calcio che conta. Secondo quanto si apprende dal noto giornalista esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, infatti,ro soltanto laper ufficializzare il trasferimento del giocatore a. L'accordo col giocatore sarebbe dunque totale, così come quello col club turco che si sarebbe lasciato convincere dall'offerta partenopea per lasciar partire il suo ...

