Migranti | caso Spadafora e rapporti tra Lega e Russia | i temi più discussi su Twitter

agi

(Di domenica 14 luglio 2019) La vicenda della barca da diporto Alex&Co è il tema che ha generato il maggior volume di interazioni tra tutti ipassati in rassegna con 47.230 tweet, oltre 140 mila condivisioni e un tasso di engagement altissimo (al 3%), nella settimana tra il 5 e l'11 luglio, secondo l'analisi svolta da KpI6 per Agi. Una flusso di conversazioni costante e distribuito per l'intero periodo monitorato, da parte dell'audience, con una sentiment ampiamente negativa nei contenuti degli utenti (82%), e la netta prevalenza di emozioni negative come disapprovazione (38%), rabbia (32%) e paura (2.5%), bilanciate solo parzialmente da ammirazione (6%) e gioia (14%). Così come rilevato in precedenti analisi la parte più esposta al problema, ossia il meridione, è anche quella che meno ne parla su, infatti la prevalenza dei volumi non proviene né dalla Sicilia, né dalla Calabria. Il ...

