ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2019) FQ Magazine La ex moglie di Francesco Sarcina su Instagram: “Presto saprete la mia verità”. Poi attacca chi la insulta: “Vi denuncio”, presentatrice 35enne molto nota nel Regno Unito, èin un. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe avuto uno scontro con un camion mentre era a bordo di uno scooter elettrico, in una zona a sud di Londra. Stando a quanto riportato dal Mirror, i soccorsi sono arrivati subito ma pernon c’è stato niente da fare. Èsul colpo.televisiva e youtuber, la 35enne aveva 340 mila iscritti sul proprio canale Youtube. Sulla sua pagina Instagram è stato pubblicato un post che ne annuncia la scomparsa: “Ciao a tutti. Quella che stiamo per dirvi è una cosa orribile da ...

Mulher_Noticia : RT @Cascavel47: Emily Hartridge, morta in un incidente stradale la famosa conduttrice - Cascavel47 : Emily Hartridge, morta in un incidente stradale la famosa conduttrice - Italia_Notizie : Emily Hartridge, la star di YouTube morta in un incidente con il monopattino elettrico -