Abbiamo abolito i disoccupati

ilfoglio

(Di domenica 14 luglio 2019) La disoccupazione? Non c’è più, scomparsa, dissolta. I paesi che producono due terzi della ricchezza, dei beni e dei servizi che circolano nel mondo hanno raggiunto in pratica il pieno impiego della forza lavoro, come dicono gli economisti. Non ci credete? Leggiamo allora qualche cifra: il tasso di

GalliSalvo : @nzingaretti Crediamo nella Repubblica fondata sul lavoro, per questo abbiamo abolito l'art. 18 - picuzzo93 : Nel comunismo che vorrei abbiamo abolito il denaro sostituendolo con i biscotti Lotus al caramello. - Giacometta3 : @andr900 @danieleviotti Comunque le parole di Calenda non sono reazionarie, e per fortuna non sono populiste come “… -