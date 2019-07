Vittoria | cuginetti investiti da un' auto pirata | Alessio perde la vita a 12 anni

Blastingnews

(Di sabato 13 luglio 2019) Tragedia a, in Sicilia, dove duesono stati falciati da un Suvmentre si divertivano a giocare nelle stradine del centro storico giovedì sera:è morto sul colpo, restano gravi le condizioni di Simone. Il tragico incidente e l'omissione di soccorso Doveva essere una sera d'estate trascorsa all'insegna del relax e della spensieratezza, ma la follia di un uomo ha finito per trasformare tutto ciò in una vera e propria tragedia: si parla di quanto accaduto giovedì sera in pieno centro a, vicino Ragusa, sede di uno dei principali mercati ortofrutticoli del nostro Paese.e Simone, rispettivamente 11 e 12, due ragazzini come tanti che giocavano seduti davanti casa, su uno scalino di uno stabile collocato nel centro storico: la loro serenità viene improvvisamente turbata da una Jeep di colore nero, che sfreccia in strada a tutta velocità e ...

TgrSicilia : Due cuginetti di 11 e 12 anni, seduti sull'uscio di casa, sono stati travolti da un Suv lanciato a folle velocità n… - petergomezblog : Ragusa, un suv pirata travolge due bambini sulla porta di casa: uno è morto, il cuginetto in fin di vita - infoitinterno : Cuginetti travolti a Vittoria, Simone è ancora in pericolo di vita -