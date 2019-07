Traffico Roma del 13-07-2019 ore 07 | 30

romadailynews

(Di sabato 13 luglio 2019) CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA VIA PONTINA. CODE PERINTENSO SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA CENTRO E POMEZIA NORD, VERSO. CHIUSA, DA OGGI AL PROSSIMO 23 LUGLIO, LA GALLERIA FARNESINA, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. PRIMA EDIZIONE QUESTA MATTINA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVARIGHTS RUN, CORSA SU STRADA DI 10 CHILOMETRI. PARTENZA ALLE 08.00 DA VIA DEI CERCHI E ARRIVO AL CIRCO MASSIMO. MODIFICHE DI PERCORSO ANCHE PER 18 LINEE BUS. INTERROTTO PER UN GUASTO TECNICO IL SERVIZIO DELLA METRO A TRA ANAGNINA E COLLI ALBANI. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO. PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SULVI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON ...

