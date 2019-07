Taranto | ex Ilva | ritrovato il corpo del gruista caduto in mare mercoledì scorso

Maltempo - ritrovato il corpo dell’operaio dell’ex Ilva disperso a Taranto : era accanto alla gru : Il corpo dell'operaio dell'ArcelorMittal (ex Ilva) di Taranto, disperso in seguito al crollo di una gru causato dal Maltempo, è stato ritrovato in mare a sei metri di profondità: l'operaio si trovava accanto alla cabina comandi della gru crollata a causa della tromba d'aria che ha investito la città il 10 luglio.Continua a leggere

Taranto - recuperato il corpo del gruista ex Ilva disperso. La procura indaga - pronti avvisi di garanzia : È stato ritrovato a metà pomeriggio di sabato 13 luglio il corpo di Cosimo Massaro, 40enne operaio dell’ex Ilva di Taranto precipitato in mare con la gru il 10 luglio scorso. Dopo tre giorni di ricerche sono stati i sommozzatori dei Carabinieri provenienti da Pescara e della Capitanieria di porto di Taranto a ritrovarlo a pochi metri di distanza dalla banchina in un groviglio di lamiere e cavi a qualche metro di profondità. Operazioni ...

Una gru dell’ex Ilva di Taranto è caduta in mare a causa del vento forte : un operaio è disperso : Verso le 19.30 di mercoledì sera un forte vento si è abbattuto sulla città di Taranto, in Puglia, facendo cadere in mare una gru dello stabilimento ArcelorMittal Italia (ex Ilva). Sulla gru si trovava un operaio 40enne, che risulta disperso. Da

