Stangata da 5 miliardi a Facebook per violazione della privacy

(Di sabato 13 luglio 2019) A Menlo Park se lo aspettavano da tempo, e ora l’attesasuè arrivata. Ed è la più pesante mai sferrata in Usa contro un colosso del web. La Federal Trade Commission, la massima autorità federale che vigila nel settore delle telecomunicazioni, ha votato per una multa da 5di dollari contro il re dei social media, accusato di grave.E’ il prezzo che la creatura di Mark Zuckerberg deve pagare per lo scandalo Cambridge Analytica, la controversa società di raccolta dati che ebbe accesso illegale ai dati personali di ben 86 milioni di utenti. Informazioni usate per di più per scopi politici, visto che Cambridge Analytica lavorava nel 2016 per la campagna presidenziale di Donald Trump ed era legata all’allora stratega del presidente eCasa Bianca Steve ...

