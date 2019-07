Il Russiagate della Lega è tutto un fake di pessima qualità | dice Eduard Limonov

agi

(Di sabato 13 luglio 2019) Cui prodest? A chi giova lo scandalo del presunto denaro russo alla? “Giova alle forze contro il rinnovamento in Italia. Bene o male che sia, Salvini è una forza nuova”. Secondo lo scrittore e politico russo, intervistato da Repubblica per l'edizione cartacea, diventato una celebrità grazie alla biografia romanzata confezionata da Emmanuel Carrère, ma anche fondatore del Partito nazional bolscevico, oggi fuorilegge, creatore della “bandiera nazista ma con falce e martello al posto della svastica, insieme ad Aleksandr Dugin, il politologo russo con cui Gianluca Savoini avrebbe trattato per ottenere finanziamenti per la”, il Russiagate della“èun fake di”. Anche perché “Matteo Salvini non era presente a questo presunto incontro all'hotel Metropol, quindi non gli si può rimproverare nulla. I tre russi potrebbero essere chiunque, persino ...

