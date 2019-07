Chiara Appendino blindata da Di Maio | lei non cede | idea dimissioni Ostaggio del M5s

Di Maio fa scudo a Chiara Appendino : "Devi resistere" : ″Chiara, tu sei brava, ma devi resistere, non ci possiamo permettere le tue dimissioni, sarebbe un casino”. A un certo punto del colloquio, che è avvenuto prima dell’assemblea fiume dei pentastellati all’Hotel Royal, Luigi Di Maio si ferma e scolpisce queste parole davanti a Chiara Appendino. Un colloquio a tratti drammatico con la sindaca di Torino per tutta la giornata sull’orlo delle dimissioni. E con il ...

Torino - il Salone dell'Auto trasloca a Milano. La sindaca Chiara Appendino : "Sono furiosa" : Dopo cinque edizioni al Parco del Valentino di Torino, il prossimo anno il Salone dell'Auto cambierà città e si terrà a Milano dal 17 al 21 giugno 2020. L'annuncio a sorpresa è stato fatto ieri da Andrea Levy, Presidente del Salone dell'Auto:Seguendo la nostra vocazione innovativa, abbiamo scelto per il 2020 di organizzare la sesta edizione in Lombardia in collaborazione con l'Aci: sarà un grande evento internazionale, all'aperto e con una ...

Chiara Appendino verso le dimissioni. Disastro M5s - Salone dell'auto lascia Torino per Milano : Disastro M5s a Torino, Chiara Appendino valuta le dimissioni. Terremoto sul Salone dell'automobile, che lascerà il capoluogo piemontese per traslocare a Milano. Una decisione di fatto causata dal vicesindaco Guido Montanari ("Sono stato io a chiamare i vigili per far multare gli organizzatori", avev

Olimpiadi invernali 2026 - Chiara Appendino attacca : “nessun pentimento - Torino non fa la stampella a nessuno” : Il sindaco di Torino ha ribadito i motivi che l’hanno spinta a rifiutare la candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026 Nessun si sarebbe aspettato qualche mese fa la vittoria di Milano-Cortina, riuscita a farsi assegnare dal CIO l’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026. LaPresse/Fabio Ferrari Un successo enorme a cui non ha partecipato la città di Torino, rimasta fuori dalla candidatura per volere del sindaco ...

Chiara Appendino indagata. La sindaca di Torino ai pm : "Consulenza a mia insaputa" : La consulenza della Fondazione per il Libro a Luca Pasquaretta, all’epoca portavoce di Chiara Appendino, è stata assegnata “contro la mia volontà e a mia insaputa”.Lo ha affermato la sindaca di Torino ai magistrati che questa mattina l’hanno interrogata in procura. Appendino rende noto di avere anche “prodotto ai Pubblici Ministeri materiale attestante quanto da me riferito”.“Ho dimostrato ...

