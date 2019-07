Calciomercato | De Ligt più vicino alla Juve | ci sarebbero problemi per Lukaku all' Inter

Calciomercato Juventus - dall’Olanda : “E’ fatta per De Ligt - 70 milioni all’Ajax” : Nuovi scenari per quanto concerne la Juventus e l’assalto a De Ligt. Dall’Olanda, infatti, danno l’affare per definito. E’ il ‘De Telegraph‘ a spiegare, sul suo sito internet, che l’accordo tra le parti è stato raggiunto sulla base di 70 milioni di euro. Per lo stesso motivo, conferma il quotidiano olandese, il giovane difensore non partirà per il ritiro pre-campionato dell’Ajax. La Juve ha ...

Calciomercato Juventus : dopo de Ligt - anche Icardi e Chiesa sarebbero più vicini : Matthijs de Ligt in arrivo, poi assalto a Federico Chiesa e a Mauro Icardi. Gli obiettivi del Calciomercato della Juventus sono chiari e i segnali per chiudere tutte e tre le operazioni sono positivi. Per l’olandese ormai si è arrivati alla stretta finale, i bianconeri hanno alzato l’offerta mentre l’Ajax potrebbe anche abbassare la propria richiesta per accelerare l’operazione. Il viola avrà presto un incontro con la nuova dirigenza della ...

Calciomercato Juventus - de Ligt più vicino : alzata l’offerta all’Ajax [DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – L’arrivo di Matthjis De Ligt alla Juventus è ormai imminente. Secondo il sito del quotidiano olandese De Telegraaf, il club bianconero avrebbe alzato l’offerta per l’Ajax per il 20enne difensore centrale. La Juve avrebbe messo sul piatto 67 milioni, avvicinandosi alla richiesta di 75 milioni che pretende il club di Amsterdam. La Juve ha da tempo un accordo con il giocatore a 12 milioni a ...

Calciomercato Juventus : De Ligt sarebbe a un passo - Icardi vorrebbe la Juve : La Juventus è sempre più vicina a De Ligt, fortissimo difensore olandese cresciuto nelle fila dell'Ajax. Secondo quanto scrive il "Corriere di Torino", l'operazione di mercato potrebbe chiudersi tra poche ore, come conferma anche il quotidiano olandese "Telegraf". C'è ancora distanza tra l'offerta della Juventus e la richiesta dell'Ajax, ma l'accordo tra il club bianconero e il fortissimo difensore centrale è già stato trovato da tempo. La ...

