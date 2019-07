Bologna | calcio in ansia | Mihajlovic deve fermarsi per problemi di salute

Calcio : Sinisa Mihajlovic deve fermarsi - dramma per l’allenatore del Bologna ricoverato per improvvisa malattia : Momenti di grandissima apprensione per lo stato di salute di Sinisa Mihajlovic. Il cinquantenne allenatore del Bologna, oltre che ex stella di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter, è stato ricoverato in ospedale proprio nella città la cui squadra sarà costretto a lasciare per curarsi. Il problema, infatti, anche se non specificato, riguarderebbe una malattia improvvisa, che necessita di una terapia d’urto immediata per poter essere combattuta. ...

Calciomercato Bologna - mistero Skov Olsen : salta tutto dopo le visite? : dopo aver effettuato le visite col Bologna lunedì, Olsen non ha ancora firmato. Il padre: “Al Nordsjaelland sta bene, ma ora deve dare una risposta”.“powered by Goal”Andreas Skov Olsen al Bologna: tutto fatto. O quasi, perché se l’accordo con il Nordsjaelland è stato raggiunto per una cifra attorno ai 5 milioni di euro, l’ufficialità da parte del club felsineo si fa attendere. Il motivo? Il giovanissimo attaccante, 19 ...

Calciomercato Serie A - le ultime ufficialità : D’Alessandro alla Spal - cessione Bologna : Ancora altre ufficialità per quanto concerne il Calciomercato in Serie A, molto attive tra entrate e uscite la Spal e il Bologna. I ferraresi, in attesa di buone nuove sulla questione stadio, hanno ufficializzato D’Alessandro, con cui l’accordo era già stato raggiunto. L’esterno proveniente dall’Atalanta sarà il sostituto naturale di Lazzari, che dopo tanti anni ha lasciato i biancoazzurri per passare alla Lazio. Il ...

Calciomercato - le notizie del giorno – La nuova Samp - i nomi per l’attacco del Bologna - le altre trattative : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Si è entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. LA nuova SampDORIA DI DI FRANCESCO – L’ultima stagione è stata comunque molto importante ma adesso l’intenzione in casa Sampdoria è quella di alzare definitivamente l’asticella. Il presidente Ferrero si sta ...

Calciomercato - le ultime trattative : la Fiorentina chiude per Lirola - casting in attacco del Bologna - ritorno di fiamma della Samp : ultime ore di Calciomercato caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie A, pronte a chiudersi importanti trattative in vista della prossima stagione. Manovre in attacco in casa Bologna, può andare via Santander ed i nomi per il reparto avanzato sono quelli di Kouame, Gabbiadini e Inglese, per il centrocampo il più vicino è Obiang. Il Lecce non si ferma e dopo Rossettini e Lapadula ha messo nel mirino Agustín Rogel, calciatore ...

Calciomercato Bologna - ufficiale : arriva Musa Juwara : Continua a muoversi il Bologna, che ufficializza un altro acquisto. E’ di pochissimi minuti fa l’annuncio dell’arrivo di Musa Juwara, centrocampista proveniente dal Chievo. Ecco di seguito la brevissima nota “Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dall’A.C. ChievoVerona il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Musa Juwara a titolo definitivo“.L'articolo Calciomercato Bologna, ufficiale: ...

Calciomercato Serie A - la carrellata odierna : Roma e Lazio attive - i nomi di Sassuolo - Spal e Bologna : Il Calciomercato la fa sempre da padrone anche nel weekend. Come riporta la Gazzetta dello Sport, occhi puntati sempre verso la difesa per la Roma, con l’attesa per l’arrivo di Pau Lopez e le questioni Mancini e Bartra. Dalla Francia si parla dell’interesse sul giovane William Saliba, centrale 18enne, su cui c’è concorrenza. Non solo giovani ma anche esperti, sempre molto attenti i giallorossi ad Alderweireld. Per ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Tris di colpi Udinese - nome nuovo per il Bologna - le altre trattative : Tris DI colpi Udinese, NOMI GENOA E SAMP – E’ iniziato il weekend ed il Calciomercato è sempre più nel vivo con importanti trattative nelle ultime ore. Finalmente entra nel vivo anche l’Udinese che si prepara a chiudere tre operazioni importanti, la prima riguarda l’arrivo dell’attaccante ex Palermo e svincolato Nestorovski, ai dettagli anche la trattativa per il centrocampista Tokoz del Besiktas, manca solo l’annuncio per l’arrivo ...

Calciomercato Bologna - ufficiale : Denswil è un nuovo calciatore rossoblu : “Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal Club Brugge KV il diritto alle prestazioni sportive del difensore Stefano Denswil a titolo definitivo“. Con questa breve nota la società emiliana comunica l’acquisto di Denswil. Difensore proveniente dal Bruges, Denswil è un olandese classe 1993. Cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, il neo acquisto rossoblu ha vestito la maglia dei lancieri dal 2011 al 2015 per poi ...

Calciomercato - le bombe della notte : acquisto del Brescia - Sassuolo su un terzino - colpi di Bologna e Verona : Calciomercato – Il Calciomercato non dorme mai. Ore di trattative, ufficialità e rumors. Il Brescia piazza il primo colpo per la Serie A. Dal Clermont arriva Florian Ayé, attaccante classe ’97 che nell’ultima stagione ha segnato 18 reti nella seconda divisione francese. Acquisti anche per il Verona. Arriva Salvatore Bocchetti dallo Spartak Mosca. Il difensore firmerà un biennale. Altro arrivo nella retroguardia scaligera. ...

Calciomercato Bologna - ufficiale il rinnovo di Palacio : Il Bologna comunica “di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Rodrigo Palacio per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2020“. L’argentino ha rifiutato nei giorni scorsi una proposta dell’Atalanta del suo ex allenatore Gasperini. Formazioni Serie A, come cambiano gli 11 con i nuovi acquisti: gli schieramenti delle 20 squadre [FOTO]L'articolo Calciomercato Bologna, ufficiale il rinnovo di Palacio sembra ...

Calciomercato Bologna - Palacio rinnova per un altro anno : Il Bologna ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Rodrigo Palacio: l’attaccante argentino ha firmato fino al 2020.“powered by Goal”Rodrigo Palacio e il Bologna ancora insieme. L’attaccante argentino, in scadenza di contratto, ha deciso di rimanere in Emilia nonostante le voci che lo volevano nei radar dell’Atalanta ed ha rinnovato fino al 2020. L’annuncio è arrivato dal club rossoblù.| Ufficiale: Rodrigo Palacio ...

Calciomercato Bologna - ai dettagli l’arrivo di Denswil : Calciomercato Bologna – Il Bologna si candida ad essere protagonista nella prossima stagione, la conferma del tecnico Mihajlovic è un importante punto di partenza, l’obiettivo è quella di conferma la secondo parte dello scorso campionato. E’ praticamente fatta per il nuovo difensore, si tratta di Denswil, nelle ultime ore è andato in scena un incontro con gli agenti del calciatore di proprietà del Bruges, da limare solo ...

