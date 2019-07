Traffico Roma del 12-07-2019 ore 19 | 00

romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2019) SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PERDALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA- FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. SULLA Via Aurelia RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI Via Domenico Marvasi in direzione DEL Raccordo Anulare PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU Via Attilio Friggeri AL BIVIO con Via della Balduina A CAPANNELLE DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE PROPRIO SU Via delle Capannelle AL BIVIO con Via del Calice. SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA; PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24L’AQUILA. SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE VIA SALARIA RALLENTAMENTI DA VIA TIBURTINA A VIA ...

