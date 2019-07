Tradivano l' Italia e la Nato Conte che dice?

huffingtonpost

(Di venerdì 12 luglio 2019) Sui presunti fondi neri alla Lega la magistratura farà la sua parte, ma a leggere bene ilnuto delle registrazioni forse non è questo il punto più critico di una conversazione per molti versi inquietante. Si profila una strategia di politica estera ben precisa con due piani che avanzano simultaneamente, entrambi pericolosi e che rinnegano l’intera strategia del dopoguerra mettendo in discussione alleanze e collocazione strategica dell’in Europa nel Patto Atlantico.Il primo prevede la distruzione delle istituzioni europee che abbiamo costruito, la Lega alla testa di una compagnia di altre forze tutt’altro che rassicurante. Le destre vecchie e nuove tenute insieme da spinte nazionalistiche e ambizioni di potenza, avrebbero l’obiettivo, dichiarato nelle conversazioni del collaboratore del leader della Lega, di ...

