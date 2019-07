Tennis | le finali di Wimbledon in diretta su Sky

La Tennista romena Simona Halep è la prima finalista al torneo di Wimbledon : La tennista romena Simona Halep ha battuto l’ucraina Elina Svitolina per 6-1 6-3 ed è così la prima finalista di Wimbledon, il più antico torneo di tennis al mondo, che si gioca sull’erba a Londra. Sabato affronterà in finale la

Tennistavolo - European Games 2019 : la Germania va a Tokyo 2020 con entrambe le squadre. Doppio oro tedesco nelle finali odierne : Tempo di finali oggi per i tabelloni a squadre del Tennistavolo agli European Games di Minsk: la Germania, testa di serie numero uno sia al maschile che al femminile si mette al collo entrambe le medaglie d’oro, oltre ad ottenere due pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Al maschile argento Svezia e bronzo Portogallo, al femminile argento Romania e bronzo Polonia. European Games – Tennistavolo Gara a squadre maschile – ...

Tennis - ATP Eastbourne 2019 : semifinali Fritz-Edmund e Querrey-Fabbiano : Sarà Sam Querrey a incontrare nelle semifinali dell’ATP 250 sull’erba di Eastbourne Thomas Fabbiano, per la prima volta così lontano in un torneo del circuito maschile, oltretutto proveniente dalle qualificazioni. Lo statunitense ha battuto col punteggio di 7-6(4) 6-2 in un match tra veterani lo spagnolo Fernando Verdasco, testa di serie numero 5 ma non certo un grande specialista dell’erba. solo due break nel match, entrambi subiti dall’iberico ...

Tennis : anche in Fed Cup arriva la rivoluzione ITF dal 2020. Qualificazioni a febbraio - finali ad aprile a Budapest : anche la Fed Cup finisce per subire lo stesso destino della Coppa Davis: completamente stravolta rispetto al format attuale. L’annuncio della ITF, infatti, riguarda il nuovo sistema della competizione a squadre femminile, che dal 2020 cambierà faccia. L’ultima finale con l’attuale sistema, dunque, sarà quella di Perth nel prossimo novembre tra Australia e Francia. Saranno soltanto due le settimane occupate dalla Fed Cup dal ...

Tennis - WTA Birmingham 2019 : semifinali Goerges-Martic e Strycova-Barty : Si sono disputate oggi le partite dei quarti di finale del torneo WTA Premier sull’erba inglese di Birmingham. Nel derby ceco Barbora Strycova ha battuto con un facile 6-2 6-4 in un’ora e 14 minuti la connazionale Kristyna Pliskova, vincitrice negli ottavi al tie-break del terzo set contro la gemella Karolina, ora in semifinale affronterà Ashleigh Barty, che se dovesse vincere il torneo diventerebbe la nuova numero 1 del mondo, oggi ...

Tennis - ATP ‘s-Hertogenbosch 2019 : sospese per pioggia le semifinali Mannarino-Coric e Gasquet-Thompson : La pioggia, che ha permesso il completamento delle due semifinali femminili del Libema Open di ’s-Hertogenbosch, non lo ha consentito per quelle maschili. L’incontro tra il francese Adrian Mannarino e il croato Borna Coric, testa di serie numero 2 del torneo, e quello tra l’altro francese Richard Gasquet, numero 8 del tabellone, e l’australiano Jordan Thompson sono stati sospesi sul più bello. Mannarino e Coric erano infatti al tie-break del ...

Tennis - WTA ‘s-Hertogenbosch 2019 : semifinali Bertens-Rybakina e Riske-Kudermetova : Il tabellone del WTA 250 sull’erba di ’s-Hertogenbosch è stato completato fino ad allinearsi alle semifinali dopo giorni di pioggia che hanno ostacolato la disputa del torneo. Ieri erano state sospese le partite di secondo turno tra la statunitense Alison Riske e la slovena Polona Hercog e tra l’olandese testa di serie numero 1 del torneo e beniamina di casa Kiki Bertens, numero 4 del mondo, e la connazionale Arantxa Rus, hanno vinto Riske e ...

I Tennisti Roger Federer e Rafael Nadal giocheranno una delle semifinali del Roland Garros : Il tennista svizzero Roger Federer e lo spagnolo Rafael Nadal giocheranno una delle due semifinali del Roland Garros, il torneo francese tra i più importanti del mondo, che fa parte del Grande Slam. Federer ha battuto ai quarti di finale

Tennis - WTA Norimberga : le semifinali - Putintseva-Cirstea e Siniakova-Zidansek : Che battaglie nei quarti di finale nel torneo WTA di Norimberga. Quattro partite e tutte finite al terzo set. Nella parte alta del tabellone continua il suo cammino la testa di serie numero uno, la kazaka Yulia Putintseva che ha sconfitto dopo oltre tre ore di gioco la tedesca Anna-Lena Friedsam in tre set con il punteggio di 7-5 6-7 7-6. Adesso Putintseva affronterà in semifinale la rumena Sorana Cirstea, numeroo 93 del mondo, che ha superato ...