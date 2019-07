Stranger Things 4 | l' attore che interpreta Hopper pubblica su IG il numero di Bauman

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) È trascorsa più di una settimana dal debutto su Netflix di3. Per chi ancora non avesse visto la nuova stagione o ha iniziato a vederla e non ha ancora idea di come finirà, è bene premettere che l'articolo rivela come finisce la stagione. Per cui, se non si amano gli spoiler è meglio non continuare nella lettura. Detto ciò, si può dire che anche questo terzo capitolo, forse ancor più dei precedenti, ha offerto al pubblico un finale di stagione sconvolgente per il personaggio di Jim. Il personaggioto da David Harbour ha avuto sempre un ruolo importante nella serie: nella prima stagione era lo sceriffo scettico e scorbutico che indagava sulle stranezze della cittadina ed era il sostegno di Joyce, la madre del ragazzino scomparso. Quando ha capito che esistevano realtà che non credeva possibili, si è avventurato con la donna nel Sottosopra per cercare di ...

Corriere : Ricordate il primo Windows? Viaggio per foto in un pc del 1985 con Stranger Things - NetflixIT : Questa non è solo una lista di parole da silenziare. È un abbraccio a tutti quelli che, per vari motivi, non riusci… - franzrusso : #StrangerThings e la 'comunicazione del sottosopra' - Un grande articolo dell'amico @storyfactor: 'La nostra epoca… -