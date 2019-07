«Silvia Romano era viva a Natale | poi è stata ceduta a un’altra banda»

Silvia Romano - inquirenti : “Cooperante italiana era viva fino al giorno di Natale” : Silvia Romano era viva almeno fino al giorno di Natale. La circostanza è emersa al termine del vertice avvenuto a Roma tra le autorità giudiziarie italiane e quelle di Nairobi sul caso della cooperante rapita in Kenya il 20 novembre. La conferma dell’esistenza in vita della giovane milanese fino a quella data viene dalle dichiarazioni fatte da due cittadini kenyoti arrestati il 26 dicembre in quanto ritenuti gli esecutori materiali del ...

Il rapimento di Silvia Romano e l'ipotesi legata alla pedofilia : Gabriele Laganà Nove giorni prima di essere rapita, la volontaria italiana avrebbe denunciato alla polizia locale atti di pedofilia compiuti da un prete keniota Nelle ultime ore sono emersi elementi inquietanti in merito alla scomparsa di Silvia Romano, la cooperante italiana rapita 7 mesi fa in Kenya. Secondo una nuova ipotesi, la scomparsa della giovane potrebbe essere legata a delle sue denunce riguardo casi di molesti e pedofilia ...

Silvia Romano - 6 mesi fa la scomparsa in Kenya della 23enne italiana : “Riportiamola a casa” : Che fine ha fatto Silvia Romano? Sono trascorsi esattamente sei mesi da quanto la 23enne cooperante italiana è scomparsa in un villaggio a 80 chilometri da Malindi, in Kenya, ma è ancora giallo sulle sue sorti. Sui social network numerosi i messaggi di utenti che ne chiedono la liberazione: "Forza Silvia, siamo con te".Continua a leggere

Kenya - sei mesi fa scompariva Silvia Romano : è ancora mistero : Il 20 novembre l'italiana fu rapita a Chakama. Da allora nessuna informazione certa dalle forze di polizia keniane e dalle autorità italiane non arrivano segnali confortanti