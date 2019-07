Silvana Saguto è stata assolta dall' accusa di abuso d' ufficio

Silvana Saguto assolta dalle accuse di abuso d’ufficio : Silvana Saguto, ex presidente della sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, è stata assolta perché il fatto non sussiste dall’accusa di abuso d’ufficio. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Caltanissetta presieduta da Francesco D’Arrigo. Il pm per l’imputata aveva chiesto la condanna ad un anno e quattro mesi. Il magistrato in questo processo era accusata di avere nominato un coadiutore giudiziario in aggiunta ad un ...