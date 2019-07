Salvini | «Savoini? Non l' ho invitato in Russia e non so cosa facesse a quel tavolo»

Salvini elude le domande su Savoini e fa sarcasmo sulla magistratura : "Inchiesta ridicola" : Matteo Salvini oggi ha tenuto una conferenza stampa al Viminale per presentare un accordo sottoscritto con i gestori delle discoteche, "un'intesa programmatica di prevenzione all'abusivismo e per assicurare adeguate misure di sicurezza". Lui stesso ha aperto la conferenza scherzando:"Scusate il ritardo, stavo cercando di nascondere gli ultimi rubli..."Ovviamente, quando è stato il momento di rispondere alla domande dei giornalisti, queste si ...

Salvini scarica Savoini : "Non invitato da me" : Matteo Salvini scarica Gianluca Savoini: “Non era invitato dal ministero dell’Interno”, né a Mosca, nell’ottobre 2018, né a Villa Madama nell’incontro bilaterale con Putin dice il ministro dell’Interno. Riferendosi alla visita a Mosca, Salvini ha aggiunto: “Posso produrre i documenti di tutti i passeggeri che hanno viaggiato con me. Che ne so cosa ci facesse al tavolo? Chiedetelo a ...

Matteo Salvini - Savoini e fondi russi - Repubblica ci sguazza : "Moscopoli - i blitz della Lega alla Camera" : A sinistra si buttano a capofitto sul caso "fondi russi" alla Lega e Repubblica, come da copione, ci sguazza. E così l'inchiesta milanese su Gianluca Savoini, il presidente dell'associazione Lombardia-russia intercettato nell'ottobre 2018 a Mosca mentre secondo il sito americano Buzzfeed trattava fi

Salvini e Savoini - storia da 007 all'Hotel Metropol : "Non annaffiate i fiori - rovinate i microfoni" : Bellissimo e pericolosissimo. Il leggendario hotel Metropol di Mosca è al centro di un nuovo giallo: qui Gianluca Savoini, secondo un articolo del sito americano Buzzfeed, è stato intercettato a colloquio con alcuni imprenditori italiani e russi accordandosi per un (presunto) finanziamento a favore

Gianluca Savoini indagato a Milano per i fondi russi alla Lega. Renzi sfotte Salvini : "Chi devi querelare" : È Gianluca Savoini, il presidente dell'associazione Lombardia-russia, il primo indagato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'indagine su presunti finanziamenti russi alla Lega. La conferma arriva da fonti investigative. Il diretto interessato, ex portavoce di Matteo Salvini, si difende: "Non ho

Russia-Lega - Buzzfeed : “Tre domande a Salvini”. Quel buco di 12 ore tra l’incontro con il vicepremier e il negoziato di Savoini : Tre domande. Dopo la pubblicazione dell’audio del colloquio in cui il leghista Gianluca Savoini parla con tre uomini russi di un finanziamento alla Lega, il sito statunitense Buzzfeed pone tre interrogativi a Matteo Salvini. Li esplicita su Twitter Alberto Nardelli, il giornalista autore dell’articolo. “Fondi Russia alla Lega”, Procura di Milano apre fascicolo per corruzione ...

Fondi russi a Lega - Conte : “Chiarimenti a Salvini? Mi fido di lui”. E Fontana glissa su denuncia a Savoini : Nel giorno in cui era emersa l’inchiesta BuzzFeed sui presunti Fondi russi alla Lega aveva preferito non replicare alle domande de IIFattoquotidiano.it, così come fatto da Luigi Di Maio. Ora, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, ribadisce invece fiducia al suo vice leghista: “Devo ammettere che non ho sentito l’audio di cui si parla, la parola chiave è fiducia. ...

Presunti finanziamenti russi - Savoini : 'Vogliono attaccare Salvini' : In questi giorni si sta parlando molto dello "scandalo" legato a dei Presunti finanziamenti russi alla Lega Nord. Esso è stato innescato da un recente articolo pubblicato dalla testata statunitense 'Buzzfeed News', incentrato su un 'audio segreto' di un incontro avvenuto a Mosca tra alcune personalità russe e italiane. In tale incontro vi era anche l'ex portavoce del segretario della Lega e attuale presidente dell'associazione culturale ...

La difesa di Gianluca Savoini : "Non riconosco la mia voce in quell'audio. È una buffonata per colpire Salvini" : L’audio diffuso dal sito Buzzfeed sui presunti tentativi per ottenere dai russi finanziamenti illeciti per la Lega? “Mistificazione, inganno, falsità, mascalzonata”. Gianluca Savoini risponde così a chi gli chiede di spiegare l’incontro avuto all’hotel Metropol di Mosca con alcuni uomini del Cremlino il 18 ottobre 2018. Parlando a Repubblica e a La Stampa taccia la diffusione della registrazione come ...

**Lega : Pd chiede audizione Salvini - Savoini e ambasciatori su caso Russia** : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Il Pd ha appena formalizzato in Commissione Affari Europei alla Camera la richiesta urgente di audizione di Matteo Salvini, Gianluca Savoini, Alberto Nardelli “e degli ambasciatori italiano in Russia e russo in Italia” sull’inchiesta di BuzzFeed. Lo rende noto il deputato dem Filippo Sensi in un tweet.L'articolo **Lega: Pd chiede audizione Salvini, Savoini e ambasciatori su caso Russia** ...

**Lega : Pd chiede audizione Salvini - Savoini e ambasciatori su caso Russia** : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Il Pd ha appena formalizzato in Commissione Affari Europei alla Camera la richiesta urgente di audizione di Matteo Salvini, Gianluca Savoini, Alberto Nardelli “e degli ambasciatori italiano in Russia e russo in Italia” sull’inchiesta di BuzzFeed. Lo rende noto il deputato dem Filippo Sensi in un tweet.L'articolo **Lega: Pd chiede audizione Salvini, Savoini e ambasciatori su caso Russia** ...

Lega-Russia - Savoini si difende : “Vogliono dare fastidio a Salvini”. E attacca il M5S : “Anche loro hanno rapporti con Mosca” : “Si tratta di un tentativo di dare fastidio a Salvini. Il M5S invoca trasparenza? Anche loro hanno rapporti con la Russia“. Giancarlo Savoini difende se stesso, la Lega e Matteo Salvini dopo la registrazione pubblicata da BuzzFeed dove il presidente dell’associazione Lombardia-Russia sembra concordare con alcuni emissari di Mosca un accordo per finanziare il Carroccio. “Denuncio chiunque mi attribuisca azioni ...

Fondi Lega - Savoini : trappola per Salvini : 9.05 Gianluca Savoini, protagonista dell'audio sui presunti Fondi russi alla Lega, respinge ogni accusa bollandola come "mistificazione, inganno, falsità, mascalzonata" e non esclude che sia una "trappola" contro Salvini, "per rompere le scatole" al vicepremier. "Non serve molto per manomettere un file, tagliare frasi, alterare la voce". "Non mi riconosco nella voce,né nei discorsi che faccio",ha affermato Savoini che è a capo ...

Gianluca Savoini - fango e rubli su Matteo Salvini? "Una trappola - cosa è accaduto in quell'albergo" : «È una cosa schifosa, una porcheria, non c' è nulla di nulla! La Lega non ha mai preso un centesimo o un rublo dalla Russia, è facilmente verificabile. Hanno piazzato microfoni, intercettato, magari hanno anche mandato qualcuno a recitare una parte. Però guardi, chi di dovere, visto che questi vogli