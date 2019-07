Napoli da bruciare | cartello shock in fabbrica a Pomigliano

today

(Di venerdì 12 luglio 2019) L'intenzione era quello di "spronare i lavoratori" a smentire l'autore della frase ma l'idea non è piaciuta per nulla ai...

repubblica : 'Napoli e i napoletani da bruciare', il cartello shock in azienda a Pomigliano [news aggiornata alle 08:47] - repubblica : 'Napoli e i napoletani da bruciare', il cartello shock in azienda a Pomigliano - twolighteyes : Vabbè ... i cretini stanno in ognidove !!! '#Napoli e i napoletani da bruciare', il cartello shock in azienda a Po… -