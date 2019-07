quotidianodiragusa

(Di venerdì 12 luglio 2019)versa in. Il consigliere comunale diProssima, Gianni Iurato, chiede un intervento immediato

quotidianodirg : Le pessime condizioni di Piazza Poste a Ragusa - era_geo : RT @sangesnicola: Questi maiali si sono ammalati per le pessime condizioni in cui vivevano. Vengono gettati in una fossa comune come sacchi… - ___Zugzwang___ : RT @sangesnicola: Questi maiali si sono ammalati per le pessime condizioni in cui vivevano. Vengono gettati in una fossa comune come sacchi… -