Komov sostiene Salvini | “Niente soldi da noi”

(Di venerdì 12 luglio 2019) Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Non esiste alcun finanziamento della Russia alla Lega”. Non ha dubbi Alexey, Ambasciatore del Congresso Mondiale della Famiglia (WCF) all’Onu, tra gli ospiti di maggior rilievo al Congresso di Verona, e presidente onorario dell’associazione Lombardia Russia di Gianluca Savoini: “Non entro nel merito specifico della vicenda perché non conosco i dettagli – chiarisce, interpellato dall’AdnKronos sull’inchiesta relativa all’ – Quello che posso dire è che da noi davvero molti guardano con favore al partito di Matteoperché è portatore di valori tradizionali, come quelli della famiglia naturale, gli stessi a cui guardano i russi. Poi di finanza non so nulla”. Quanto all’associazione Lombardia-Russia,spiega che l’obiettivo è “sviluppare più ...

