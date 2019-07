surface-phone

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il processo di acquisizione di Red Hat, da parte di IBM, sipositivamente con la cifra conclusiva di 34 miliardi di dollari americani. IBM Hybrid Cloud La prima immagine degli utenti per il nome Red Hat è il conosciuto sistema open-source in base Linux, ma la società statunitense rappresenta molto altro. Negli anni ha avuto un forte impatto nel settore dei software liberi utilizzando lo slogan “The World’s Open Source Leader”. Attualmente Red Hat vanta molti progetti all’attivo, di cui due particolarmente interessanti per IBM. OpenShift e OpenStack sono due progetti strutturati per il Cloud Computing e presentano differenti applicazioni. L’interesse di IBM in questi progetti, stando alle informazioni rilasciate dal reparto press ufficiale, è stato il perno centrale del processo di acquisizione. Grazie aldi Red Hat, IBM implementerà le attuali tecnologie del ...

ezioviola : IBM conclude il deal per l’acquisizione di Red Hat: sarà il catalizzatore della crescita o il canto del cigno? - Decollanz : RT @TechFromTheNet: IBM conclude l’acquisizione di Red Hat per 34 mld USD - TechFromTheNet : IBM conclude l’acquisizione di Red Hat per 34 mld USD -