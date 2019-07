Gazzetta | frenata per Elmas | il Fenerbahce rilancia e chiede 22 milioni

ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2019) Sembrava oramai fatta per, ancor di più dopo lo spoiler di ieri del presidente De Laurentiis che scherzava in radio con De Maggio, e invece oggi larallenta. Ilavrebbe ascoltato l’offerta per il macedone, ma avrebbe deciso di restare fermo sulle sue posizioni. Rifiutati dunque per adesso i 15più 3 di bonus proposti da De Laurentiis, i turchi ne vogliono 22 senza sconti. Ovvio che il Napoli non desista sul centrocampista che appare un giovane di grandi prospettive, ma tutto ruota intorno alle cessioni, come ha ampiamente spiegato anche ieri il presidente. Quattro giocatori alla porta E allora, il pallino è ritornato nella mani del d.s., che dovrà darsi da fare per piazzare Inglese (30), Rog (15), Hysaj (25) Mario Rui (15), Verdi (25). Poi ci sono ancora Ounas, Tonelli e qualche giovane come Gaetano. Valutazioni importanti, ma che stanno ...

