Crouch si ritira | è ufficiale | “Il calcio mi ha dato tutto”

(Di venerdì 12 luglio 2019)annuncia l’addio algiocato all’età di 38 anni, ha vestito tra le altre le maglie di Liverpool e Tottenham. 53 goal di testa in Premier.“powered by Goal”Peterdice basta. L’attaccante inglese, 38 anni compiuti lo scorso gennaio, ha annunciato ufficialmente il suo addio alsu Twitter.Nell’ultima stagioneaveva iniziato con lo Stoke City in Championship, la serie B inglese, prima di tornare in Premier League grazie al Burnley lo scorso gennaio ma in sei presenze non ha mai trovato la via del goal.“Ho deciso dirmi dal. Il nostro meraviglioso gioco mi hatutto. Sono grato a tutti quelli che mi hanno aiutato ad arrivarci e rimanere così in alto per così tanto tempo”.in carriera, tra le altre, ha vestito le maglie di grandi club come Liverpool e Tottenham mentre con l’Inghilterra ha ...

