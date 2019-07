CorSport – Napoli all’assalto di Nicolas Pepé | il Lilla fissa il prezzo

forzazzurri

(Di venerdì 12 luglio 2019)all’assalto diall’assalto didopo il ‘no’ ricevuto da parte di Rodrigo del Valencia. Il club azzurro, quindi, cambia obiettivo per ciò che concerne i nuovi tasselli da regalare al tecnico Carlo Ancelotti per l’ attacco. C’ è già stata una richiesta di informazioni da parte del club partenopeo al Lille, ma la richiesta della società francese spaventa. Ne parla l’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’.all’assalto di. “Le grandi manovre per l’ attacco delpassano da Dimaro e arrivano fino in Spagna e in Francia. E così dopo il no di Rodrigo, attaccante del Valencia che al cospetto della corte azzurra ha declinato l’ invito precisando di voler proseguire la sua vita spagnola, e la bocciatura di Icardi, al centro dei pensieri di Giuntoli è ...

