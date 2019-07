ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) Sono statiperindiGiuseppedirettore generale dellaaretina Luca Bronchi e il responsabile del risk management David Canestri. Lo ha deciso il gup del tribunale di Arezzo Ilaria Cornetti. Il processo sarà celebrato il 10 dicembre davanti al giudice Giovanni Fruganti. Quello sulinè uno dei filoni dell’inchiesta sul crac dellaaretina. Secondo l’accusa, lainviò a Consob una relazione non aderente alla realtà dei fatti, in una fase in cui l’istituto di credito era in difficoltà. La successiva collocazione delle obbligazioni subordinate avrebbe così messo a rischio i risparmiatori, come poi avvenuto. Per Pierluigi Boschi, ex vicedell’istituto e padre delministro delle Riforme Maria Elena, l’accusa diinè stata archiviata a febbraio. ...

fattoquotidiano : Banca Etruria, rinviati a giudizio per falso in prospetto l’ex presidente Fornasari e l’ex direttore generale Bronc… - ZagDavide : RT @fattoquotidiano: Banca Etruria, rinviati a giudizio per falso in prospetto l’ex presidente Fornasari e l’ex direttore generale Bronchi… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Banca Etruria, rinviati a giudizio per falso in prospetto l’ex presidente Fornasari e l’ex direttore generale Bronchi… -