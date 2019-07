57enne scomparso dal 19 aprile La verità dopo mesi di indagini | “E’ stato mangiato dai

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) La sua scomparsa era stata denunciata da, il 19scorso. Ma solo ora si è arrivati alla: come riporta il Washington Post, Freddie Mack, undi Venus, Texas, èdai suoi 18 cani. Dal momento in cui di Mack non si è saputo più nulla, gli agenti hanno tentanto di entrare nella sua roulotte varie volte, in un primo momento senza successo: i 18 animali si erano infatti dimostrati molto aggressivi ed eraimpossibile calmarli. Solo qualche tempola polizia è riuscita a fare irruzione nella proprietà dell’uomo. Il 15 maggio sono stati rinvenuti alcuni frammenti di ossa sull’erba. Ma la svolta è arrivata quando sono stati prelevati alcuni campioni di feci dei cani. E lì sono stati trovati frammenti di vestiti, di ossa e di pelle del: l’esame del dna ha confermato che Mack èdai suoi cani. “Nel corso ...