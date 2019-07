Usa | bimbo rinchiuso nell' auto incandescente dalla madre | ' Faceva troppi capricci'

Genitori stuprano la figlia di 2 anni e pensano a un piano per abUsare del bimbo non ancora nato : arrestati : Hanno violentato la figlia di 2 anni e organizzato un piano per abusare anche del figlio che ancora non era nato. Gerrad Coddington, 25 anni, e sua moglie Christina Nelson-Coddington, 29 anni, di Oklahoma City, hanno picchiato, ammanettato e violentato la loro bambina e come se non bastasse avevano anche in mente un piano per far del male al figlio non ancora nato. Secondo quanto riporta Metro, la coppia è stata scoperta dopo aver condiviso ...

Straniero a rischio processo : accUsato di abusi su bimbo di 9 anni : Federico Garau I fatti contestati risalgono allo scorso mese di marzo. Secondo l'accusa, dopo aver incontrato il piccolo per strada, l'extracomunitario si sarebbe appartato con lui, per poi abusarne sessualmente. Al momento si trova ricoverato in una clinica psichiatrica Arrivano aggiornamenti circa un caso di molestie sessuali che sarebbero state commesse da un cittadino Straniero nei confronti di un bimbo di 9 anni a Nocera ...

Straniero a rischio processo : accUsato di abusi su bimbo di 9 anni : I fatti contestati risalgono allo scorso mese di marzo. Secondo l'accusa, dopo aver incontrato il piccolo per strada, l'extracomunitario si sarebbe appartato con lui, per poi abusarne sessualmente. Al momento si trova ricoverato in una clinica psichiatrica Federico Garau ? Luoghi: Nocera Superiore

Bimbo morto a Novara - 23enne accUsato dell’omicidio tenta il suicidio in carcere : Ha tentato il suicidio nel carcere di Novara Nicholas Musi, il 23enne arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato per la morte del figlio della compagna, a sua volta indagata e ai domiciliari. Il piccolo aveva appena 20 mesi e sul suo corpo sono stati trovati “segni di maltrattamenti pregressi”. Giovedì 23 maggio scorso la madre aveva chiamato il 118 perché il figlio “stava male”: è ...

NOVARA - BIMBO MASSACRATO : MAMMA ACCUsa COMPAGNO/ 'Non ho picchiato io Leonardo' : Leonardo, il BIMBO di 20 mesi MASSACRATO di botte a NOVARA: la MAMMA ora ACCUSA il COMPAGNO 23enne 'Non ho alzato le mani'.

Usa. Uccidono una 19enne incinta e le strappano il bimbo dal grembo - 3 arresti : I fatti a Chicago. Clarisa Figueroa, 46 anni, e sua figlia Desiree Figueroa, 24 anni, devono rispondere di omicidio. Piotr Bobak, 40 anni, compagno della madre, è stato fermato per occultamento di cadavere. Pare che la donna avesse perso un figlio di 20 anni e volesse in qualche modo crescere quel bimbo come se fosse suo.