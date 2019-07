Spagna | al ragazzo in carrozzina sollevato al concerto va un grande grazie

Spagna - ragazzo di 17 anni muore di caldo mentre lavora in un campo : Un ragazzo di 17 anni della provincia spagnola di Cordoba è morto di caldo : ha accusato un malore mentre lavora va in un campo , ha tentato di cercare refrigerio tuffandosi in piscina ma ha accusato da subito forti convulsioni ed è deceduto in ospedale.

Spagna - quattro italiani studenti Erasmus arrestati dopo una violenta rissa - grave un ragazzo : Il giovane di Cadice colpito alla testa è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Ancora non chiari i motivi della rissa . I quattro sono in stato di fermo nella stazione della polizia nazionale di San Fernando. Almeno due sarebbero di origini campane

Spagna - rissa fuori da un locale a Cadice : ragazzo in coma per un calcio in testa. Arrestati 4 studenti italiani in Erasmus : Una rissa sul retro di una discoteca, all’alba, nella zona della movida di Cadice, estremo Nord-Ovest della Spagna. Una violenza registrata in un video con un calcio alla testa che ha portato un ragazzo gaditano in coma e in prognosi riservata. Per questo motivo la polizia della città spagnola ha arrestato quattro giovani italiani, studenti in Erasmus, presunti responsabili del pestaggio. I fatti sono avvenuti poco prima delle 7 fuori da ...