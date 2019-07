Sanremo 2020 conduttori | Lorella Cuccarini con Amadeus? Non è l’unica | i nomi

Ultime novità sul Festival di Sanremo 2020 - dalla serata Giovani alla conduzione ancora incerta : Sono in arrivo alcune novità che riguardano il Festival di Sanremo 2020. Le Ultime arrivano dalla presentazione dei palinsesti Rai, nei quali Fabrizio Salini ha fatto sapere di non aver a disposizioni grandi certezze, dal momento che i lavori ufficiali inizieranno a cominciare dalla prossima settimana. ancora scoperta la conduzione, con la possibilità di Amadeus sempre più lontana, insieme a tutte le altre indiscrezioni che - in queste ...

Amadeus a TvBlog : "Sanremo 2020? Non ditelo più sennò non succede!" (video) : Ieri pomeriggio, dopo la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai, Amadeus ha risposto ad alcune domande di TvBlog. Gli argomenti? Sanremo 2020, Stasera tutto è possibile e prossimi impegni televisivi.Amadeus, benvenuto ai palinsesti Rai e su TvBlog. Ti hanno tolto Stasera tutto è possibile, perché tutti si aspettano che tu in realtà faccia Sanremo. Cosa manca? Su TvBlog è da due anni che diciamo che meriteresti di condurre ...

Amadeus a TvBlog : "Sanremo 2020? Non ditelo più sennò non succede!" (video) : Ieri pomeriggio, dopo la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai, Amadeus ha risposto ad alcune domande di TvBlog. Gli argomenti? Sanremo 2020, Stasera tutto è possibile e prossimi impegni televisivi.Amadeus, benvenuto ai palinsesti Rai e su TvBlog. Ti hanno tolto Stasera tutto è possibile, perché tutti si aspettano che tu in realtà faccia Sanremo. Cosa manca? Su TvBlog è da due anni che diciamo che meriteresti di condurre ...

Sanremo 2020 : una sola serata per i giovani - conduzione ancora non definita : Sanremo giovani 2018 Tutto è ancora da decidere per il Festival di Sanremo 2020. Nel corso della presentazione dei Palinsesti 2019/2020 dei canali Rai, l’amministratore delegato Fabrizio Salini ha risposto ad alcune domande dei giornalisti sulla settantesima edizione della kermesse canora, annunciando di fatto che ogni decisione sulla stessa verrà presa a partire dalla prossima settimana. “Ci stiamo confrontando su diversi nomi, ...

Sanremo 2020 - è mistero : Blogo anticipa - Mogol conferma il contatto - Salini smentisce : In un'intervista pubblicata il primo luglio e disponibile ancora adesso sul sito di Il tempo, Mogol aveva smentito tutto, spiegando:Non ne so nulla e dovrei saperlo io per primo sinceramente. Attualmente sono il presidente della Siae e devo mantenere un ruolo super partes.prosegui la letturaSanremo 2020, è mistero: Blogo anticipa, Mogol conferma il contatto, Salini smentisce pubblicato su TVBlog.it 10 luglio 2019 08:38.

Sanremo 2020 : Mogol direttore artistico? La Rai : “Ipotesi che non escludiamo” : Festival di Sanremo: Mogol sarà il direttore artistico delle 70° edizione? L’ipotesi in Rai La Rai ha presentato nella giornata di oggi, martedì 9 luglio 2019, i nuovi palinsesti autunnali. Tanti i programmi che arriveranno nelle case degli italiani, tra conferme e grandi novità. Durante la conferenza stampa della tv di Stato, non si è […] L'articolo Sanremo 2020: Mogol direttore artistico? La Rai: “Ipotesi che non ...

Sanremo 2020 conduttori : Diletta Leotta valletta di Amadeus? : Diletta Leotta in pole per la conduzione del Festival di Sanremo con Amadeus In quest’ultimo periodo Diletta Leotta è riuscita sicuramente a catalizzare l’attenzione su di sè tra le varie notizie di gossip inerenti alla sua imminente rottura dal fidanzato storico Matteo Mammì e i suoi nuovi impegni televisivi. E proprio su quest’ultimo aspetto, il settimanale Oggi ha riportato un’indiscrezione che se confermata avrebbe ...

Diletta Leotta al Festival di Sanremo 2020 : il gossip : Chi condurrà il Festival di Sanremo 2020: ultime news e gossip Diletta Leotta potrebbe tornare sul palco dell’Ariston. Dopo l’ospitata nel 2017, nell’ultima edizione condotta da Carlo Conti, la conduttrice siciliana potrebbe riapparire con un ruolo più importante, quello di co-conduttrice. Secondo un gossip riportato dal settimanale Oggi, la Leotta è una presentatrice gradita sia […] L'articolo Diletta Leotta al Festival ...

Al Bano si candida per Sanremo 2021 con Mina : "Per il 2020 a me risulta si parli di Amadeus e Caterina Balivo" : Al Bano, intervistato dal settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, si candida per la conduzione del 'Festival di Sanremo 2021' in coppia con Mina, assente dalle scene, da quasi 25 anni ("Faremmo un botto pazzesco"). Fuori da questo ambizioso progetto, l'ex moglie e ritrovata collega, RoMina Power (con cui, nel non troppo lontano 2015, ufficializzò la reunion proprio sul palco dell'Ariston): Troppo scontato. Con le nostre canzoni, che ...

Cattelan a Sanremo 2020? La rivelazione - poi le parole sui giudici di X Factor : Sanremo 2020, Alessandro Cattelan ancora candidato alla conduzione: le ultimissime Alessandro Cattelan a Sanremo 2020 non è ancora un’ipotesi da scartare. Se in queste settimane si parla di Amadeus sempre più vicino al Festival della Canzone Italiana, il conduttore Sky spiazza tutti e ammette che potrebbero esserci delle possibilità. Al pubblico andrebbero bene entrambi: Amadeus […] L'articolo Cattelan a Sanremo 2020? La rivelazione, ...

Sanremo 2020 - Alessandro Cattelan rivela : “Non mancano le proposte” : Alessandro Cattelan parla di Sanremo 2020: “Le proposte non mancano” In questi mesi sono due i nomi che vengono fatti puntualmente per Sanremo 2020. Stiamo parlando di Amadeus e Alessandro Cattelan. Il conduttore di X Factor sarebbe in lizza per condurre la settantesima edizione del Festival di Sanremo. Il giovane conduttore, infatti, sarebbe uno dei due nomi su cui la Rai sta decidendo. A chi verrà affidato, in definitiva, la ...

Alessandro Cattelan su Sanremo 2020 : "Se ne parla..." : La conduzione del prossimo Festival di Sanremo è uno dei temi più caldi (non tanto per le temperature torride degli ultimi giorni) ai piani alti di viale Mazzini. La Rai ancora deve definire chi sarà a condurre la 70esima edizione della kermesse musicale più famosa del Bel Paese: Amadeus sembra il nome ideale (e si mormora che al suo fianco possa esserci Antonella Clerici), ma le indiscrezioni raccontano che l'ad Fabrizio Salini preferisca il ...

Sanremo 2020 - Alessandro Cattelan per la prima volta ammette l'avance Rai : Da qualche anno il nome di Alessandro Cattelan viene accostato al Festival di Sanremo, come se lui fosse un conduttore dai grandi numeri e non uno di nicchia (Sly). Ma tant'è. Come spiega bene Davide Maggio è niente meno che l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, mentre il direttore di

Sanremo 2020 - Alessandro Cattelan : «Se ne parla. E mi fa piacere. Diciamo che le proposte non mancano» : Alessandro Cattelan Da qualche settimana il nome di Alessandro Cattelan viene accostato al Festival di Sanremo 2020. A caldeggiare la sua conduzione per la 70° edizione della storica kermesse canora sembrerebbe essere l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, mentre il direttore di Rai 1 Teresa De Santis spingerebbe per Amadeus. Il 39enne conduttore di X Factor, impegnato attualmente con i casting del talent show in onda a ...