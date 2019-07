Ragazza violentata a Terni | arrestato un 18enne egiziano

Bologna - Ragazza napoletana trascinata in un parco e violentata : fermato 31enne : La giovane era stata aggredita all'alba del 2 giugno mentre tornava a casa dopo una serata con gli amici. L'aggressore già denunciato dalla ex fidanzata nel 2006, sarebbe già noto alle forze dell'ordine anche per reati di droga e per lesioni.