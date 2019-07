Provoca un incendio mentre brucia i rifiuti

ilgiornale

(Di giovedì 11 luglio 2019) Emanuela Carucci Il fatto in provincia, a Gallipoli. Fiamme propagate dal vento. L’uomo ha perso il controllo delle fiamme. Intervento dei vigili de fuoco. Intanto a Catania oggi la conta dei danni dopo il vastodel boschetto della Plaia Voleva dar fuoco aispeciali, ma ha incendiato l'intero terreno circostante. È quanto accaduto nelle campagne di Gallipoli in provincia di Lecce. Un uomo di 45 anni, residente a Taviano (sempre nella provincia salentina), è stato denunciato dai carabinieri forestali. Il fatto è accaduto sul terreno di un'altra persona affidato in gestione al 45enne. L'uomo ha dato fuoco in maniera illecita, per smaltirli, aspeciali: cassette in plastica, contenitori di polistirolo, tubazioni e altri materiali plastici e pedane in legno. A darne notizia il quotidiano regionale La Gazzetta del Mezzogiorno. A causa del vento le fiamme ...

