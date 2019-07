Patch di sicurezza per Huawei MediaPad M5 | Mate 20 Lite | Samsung Galaxy Note 9 | A50 | A8 e

ASUS ZenFone 5 Lite si aggiorna ad Android 9 Pie - Samsung Galaxy J4 e Xiaomi Mi 8 ricevono nuove Patch di sicurezza : ASUS ZenFone 5 Lite (ZC600KL) inizia a ricevere Android 9 Pie, Samsung Galaxy J4 (2018) le patch di sicurezza di luglio 2019 e Xiaomi Mi 8 quelle di giugno: ecco i nuovi aggiornamenti per tre smartphone Android. L'articolo ASUS ZenFone 5 Lite si aggiorna ad Android 9 Pie, Samsung Galaxy J4 e Xiaomi Mi 8 ricevono nuove patch di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Aggiornate Essential Phone - HONOR 9 e HONOR 10 - ci sono nuove Patch di sicurezza : Essential si conferma uno dei produttori più attenti agli aggiornamenti di sicurezza e ha annunciato di avere dato il via al rilascio dell'update di luglio L'articolo Aggiornate Essential Phone, HONOR 9 e HONOR 10, ci sono nuove patch di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Aggiornate i vostri amati Google Pixel - sono arrivate le Patch di sicurezza di luglio : Oggi è il primo lunedì del mese e Google ha rilasciato le nuove patch di sicurezza Aggiornate a luglio 2019 per i suoi dispositivi Pixel. L'articolo Aggiornate i vostri amati Google Pixel, sono arrivate le patch di sicurezza di luglio proviene da TuttoAndroid.

Aggiornate subito i vostri Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e - ecco le Patch di sicurezza di giugno : Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e ricevono in Italia il nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di giugno 2019: ecco le novità incluse nei firmware G970FXXU2ASF3, G973FXXU2ASF3 e G975FXXU2ASF3. L'articolo Aggiornate subito i vostri Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e, ecco le patch di sicurezza di giugno proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie in arrivo su HTC U11 e Nokia 1 - Patch di sicurezza su Samsung Galaxy A70 e A30 : Aggiornamenti software in distribuzione su Samsung Galaxy A70 e Galaxy A30, su Nokia 1 e sopratutto su HTC U11 che, per l'ennesima volta, si gioca molto L'articolo Android 9 Pie in arrivo su HTC U11 e Nokia 1, patch di sicurezza su Samsung Galaxy A70 e A30 proviene da TuttoAndroid.

Un altro smartphone Samsung riceve le Patch di sicurezza di giugno : oggi tocca a Galaxy A5 2017 : Samsung Galaxy A5 2017 riceve un nuovo aggiornamento software con le patch di sicurezza di giugno 2019. L'articolo Un altro smartphone Samsung riceve le patch di sicurezza di giugno: oggi tocca a Galaxy A5 2017 proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 e P20 Pro si aggiornano in Italia : ecco le Patch di sicurezza di maggio 2019 : Huawei P20 e P20 Pro stanno iniziando a ricevere in Italia l'aggiornamento con le patch di sicurezza relative al mese di maggio 2019. L'articolo Huawei P20 e P20 Pro si aggiornano in Italia: ecco le patch di sicurezza di maggio 2019 proviene da TuttoAndroid.

Samsung pensiona Galaxy S7 e S7 edge : niente più Patch di sicurezza trimestrali : A oltre tre anni dalla commercializzazione Samsung decide di togliere Samsung Galaxy S7 e S7 edge dal gruppo che riceve le patch di sicurezza ogni tre mesi. L'articolo Samsung pensiona Galaxy S7 e S7 edge: niente più patch di sicurezza trimestrali proviene da TuttoAndroid.

Aggiornate Samsung Galaxy S9 e S9+ - ci sono la Modalità notte e le Patch di sicurezza di giugno in Italia : Samsung Galaxy S9 e S9+ stanno ricevendo in Italia le patch di sicurezza di giugno 2019 e la tanto attesa Modalità notte per la Fotocamera. L'articolo Aggiornate Samsung Galaxy S9 e S9+, ci sono la Modalità notte e le patch di sicurezza di giugno in Italia proviene da TuttoAndroid.

Fossil Sport riceve la Patch di sicurezza di maggio e altre novità : Recentemente Fossil Sport è stato aggiornato con la patch di sicurezza di maggio 2019, un miglioramento significativo rispetto alla patch di ottobre che è stata utilizzata negli ultimi mesi, inoltre lo smartwatch ha ricevuto anche l'aggiornamento alla versione Android 8.1 Oreo, anche se non c'è ancora traccia dell' "Update H" annunciato lo scorso novembre. Oltre alla patch di sicurezza e agli aggiornamenti della versione Android, è stata ...

Aggiornate subito i vostri Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e - ecco le Patch di sicurezza di giugno : Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e iniziano a ricevere il nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di giugno 2019: ecco le novità incluse nei firmware G9700ZHU1ASF1, G9730ZHU1ASF1 e G9750ZHU1ASF1. L'articolo Aggiornate subito i vostri Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e, ecco le patch di sicurezza di giugno proviene da TuttoAndroid.

Aggiornate i vostri Xiaomi Mi A2 - Mi A2 Lite e Mi A1 - ci sono le Patch di sicurezza di giugno : Xiaomi Mi A2, Mi A2 Lite e Mi A1 hanno iniziato a ricevere le patch di sicurezza di Android relative al mese di giugno 2019. L'articolo Aggiornate i vostri Xiaomi Mi A2, Mi A2 Lite e Mi A1, ci sono le patch di sicurezza di giugno proviene da TuttoAndroid.

Le Patch di sicurezza di giugno disponibili per 5 smartphone Sony e Nokia : Nokia e Sony si confermano, ancora una volta, fra le aziende più veloci nel fornire gli aggiornamenti con le nuove patch di sicurezza per i loro smartphone. L'articolo Le patch di sicurezza di giugno disponibili per 5 smartphone Sony e Nokia proviene da TuttoAndroid.

Già aggiornato il Huawei P30 Lite e in sicurezza con Patch 159 : riflessione su EMUI : Il Huawei P30 Lite è freschissimo di lancio commerciale in Europa ed in Italia eppure il dispositivo è protagonista già di un aggiornamento interessante. Lo smartphone di fascia media della serie P30 in effetti riceve in queste ore una patch di sicurezza che lo mette al sicuro da determinate vulnerabilità e minacce. Il riferimento particolare è al firmware 159. Magari chi ha appena acquistato proprio il Huawei P30 Lite con una delle tante ...