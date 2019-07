Nilufar Addati di Uomini e donne finisce in ospedale a causa di dolori al basso ventre

Blastingnews

(Di giovedì 11 luglio 2019) Momenti di paura per l'ex tronista di, la quale in queste ore su Instagram ha raccontato la disavventura che le è capitata. Qualche giorno fa, infatti,è stata colpita da fortissimialche l'hanno costretta ad andare inper sottoporsi a tutti i dovuti accertamenti medici, dato che neppure gli antifici erano riusciti a placare il dolore che l'ex tronista accusava e che ovviamente l'hanno fatta spaventare. Per fortuna, nulla di grave, e oggi l'ex tronista diha voluto raccontare tutto ai suoi numerosi followers. Grande paura perchein: 'Per fortuna nulla di grave' Per prima cosaci ha tenuto a precisare che adesso è 'tutto a posto', nonostante ci sia ancora qualche problemino da risolvere, ma tuttavia il peggio è passato. La ragazza ha raccontato che in un primo ...

KontroKulturaa : Nilufar Addati ricoverata d'urgenza in ospedale: ecco cosa è successo all'ex tronista di Uomini e Donne - - InstaGossipReal : NILUFAR ADDATI FINISCE IN OSPEDALE! ECCO LE CONDIZIONI DI SALUTE DELL'EX TRONISTA ?? - 505domi : Raga comunque se anche io fossi bona come Nilufar Addati probabilmente la posterei anche io una foto mezza nuda su un balcone parigino -