Minnucci | è necessaria presenza sindaci e Anas commissione Pisana

(Di giovedì 11 luglio 2019) Roma – “In occasione dellatrasporti di questa mattina alla, ho ribadito la necessita’ di coinvolgere in maniera costante anche tutti idei comuni che insistono sulla linea della Ferrovia Roma Nord. Sia quelli della Provincia di Roma, come Sacrofano, Riano, Castlenuovo di Porto, Morlupo, Rignano Flaminio e Sant’Oreste, sia quelli del viterbese”. Lo ha detto in una nota il consigliere regionale pd, Emiliano, che oggi ha partecipato allaRegionale Trasporti sul tema della linea ferroviaria Roma Nord e sulla linea Giardinetti. “L’intervento odierno- prosegue- dell’assessore Alessandri e’ stato utile per capire il ruolo centrale di ASTRAL e percio’ della Regione Lazio che ha messo in atto sulla ferroviaRoma Nord una task force importante anche sul piano finanziario. ...

