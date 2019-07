Matteo Salvini | minacce dall' ex terrorista rosso | Una volta i proiettili li

Carola Rackete querela Matteo Salvini : “Chiudere i profili Twitter e Facebook - istigano a delinquere” : Chiudere i profili Twitter e Facebook di Matteo Salvini perché “istigano a delinquere“. Lo chiedono i legali di Carola Rackete nell’esposto che presenteranno il 12 luglio contro il ministro dell’Interno. Gli avvocati della capitana della Sea Watch 3, la nave della ong tedesca che ha salvato 42 migranti in acque libiche e li ha portati a Lampedusa forzando il blocco italiano, affermano che “le esternazioni che qui si ...

Decreto Sicurezza - Matteo Salvini contro Roberto Fico : "Problema politico" - salta tutto? : "Un problema politico". La Lega chiede la sospensione dei lavori sul Decreto Sicurezza bis, all'esame delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera. La colpa è "l'ostruzionismo burocratico" denunciato dal Carroccio riguardo all'atteggiamento di Roberto Fico, presidente della Camer

Sea Watch - Matteo Salvini denunciato da Leoluca Orlando : "La sua colpa con Carola" - è un accerchiamento : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha denunciato Matteo Salvini per il caso Sea Watch. Lo storico esponente del centrosinistra isolano, spiega il Giornale, ha presentato un esposto al procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, che sta indagando su Carola Rackete per favoreggiamento dell'immigraz

Carola Rackete querelerà Matteo Salvini per diffamazione aggravata e istigazione a delinquere - scrive Repubblica : La comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete querelerà il ministro dell’Interno Matteo Salvini per diffamazione aggravata e istigazione a delinquere. Repubblica, che ha pubblicato alcuni stralci della querela, scrive che Rackete la presenterà alla Procura di Roma oggi pomeriggio o domani

Sea Watch 3 - Carola Rackete e la querela contro Matteo Salvini : "Sequestrategli i social" - l'ultima vergogna : Carola Rackete, capitana della Sea Watch 3, è stata spesso presa di mira dai tanti utenti social che si sono sbizzarriti con insulti gratuiti e volgari. Ma lei se la prende solo ed esclusivamente con Matteo Salvini. La comandante ha infatti, come preannunciato, depositato alla procura di Roma una qu

Ritrovata una busta con un proiettile indirizzata a Matteo Salvini : È stata intercettata ieri, 10 luglio, presso il centro meccanografico di Poste Italiane di Sesto Fiorentino una busta anonima indirizzata al Ministro dell'Interno Matteo Salvini contenente un proiettile: una vera e propria minaccia di morte al leader della Lega. Sono intervenuti in loco gli artificieri dell'Arma dei Carabinieri per ispezionarne il contenuto: si tratta di un proiettile calibro 22 avvolto accuratamente in della carta stagnola. ...

Busta con proiettile a Matteo Salvini - il ministro : “È l’odio della sinistra” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha ricevuto una Busta contenente un proiettile calibro 22, e indirizzata al "ministro Duce". Il leader della Lega ha puntato il dito verso "le parole d'odio della sinistra che convincono certe menti malate", Poi continua: "Sicuramente non mi fanno paura. Anzi, mi danno ancora più forza e voglia di combattere criminali di ogni genere".

Giuseppe Conte si appiattisce su M5s ed Elisabetta Trenta : immigrazione e rimpatri - attacco a Matteo Salvini : Torna a schierarsi in modo netto col M5s, Giuseppe Conte, il premier grillino. Lo fa in un colloquio con il Corriere della Sera dove, dopo le polemiche e i casi degli ultimi giorni, si parla di immigrazione. E il premier, rivolgendosi a Palazzo Chigi, avverte: "Nessuno può fare da solo". E ancora: "

Matteo Salvini - intercettata una busta anonima con proiettile : era indirizzata al ministro dell’Interno : Una busta anonima contenente un proiettile e indirizzata al “ministro dell’Interno Matteo Salvini” è stata intercettata mercoledì al centro meccanografico di Poste Italiane di Sesto Fiorentino. Il plico è stato identificato subito come “sospetto” dagli addetti e sul posto è intervenuta una squadra di artificieri dei carabinieri che ha ispezionato la busta scoprendo al suo interno un proiettile calibro 22 avvolto in ...

Matteo Salvini - minacce di morte al risveglio : "Per il ministro Duce" - la lettera minatoria al leghista : Un risveglio spaventoso, per Matteo Salvini: la campagna d'odio nei suoi confronti, con discreta evidenza, inizia a dare i suoi frutti. Una busta, come nei migliori film gialli con il destinatario riportato con caratteri tagliati e incollati dai quotidiani, "ministro Duce Matteo Salvini, Camera, Rom

Gianluca Savoini - fango e rubli su Matteo Salvini? "Una trappola - cosa è accaduto in quell'albergo" : «È una cosa schifosa, una porcheria, non c' è nulla di nulla! La Lega non ha mai preso un centesimo o un rublo dalla Russia, è facilmente verificabile. Hanno piazzato microfoni, intercettato, magari hanno anche mandato qualcuno a recitare una parte. Però guardi, chi di dovere, visto che questi vogli

Matteo Salvini - il grillino Giuseppe Brescia riscrive il decreto Sicurezza bis : "Emendamenti inammissibili" : I rapporti tra le due alleanze di governo si incrinano ancora. Oggi, mercoledì 10 luglio, è stato dichiarato inammissibile l'emendamento della Lega - a prima firma Ingrid Bisa - relativo all'inasprimento delle norme sulle espulsioni, il cosiddetto decreto Sicurezza bis. Il motivo? Per il pentastella

Matteo Salvini - un sms di fuoco a Luigi Di Maio : "Ma si può restare al governo con uno del genere?" : "Finché si lavora, si va avanti". Il motto di Matteo Salvini sul futuro del governo gialloverde non cambia. Anche se i toni usati dai pentastellati nei suoi confronti lo irritano parecchio. Le parole di Vincenzo Spadafora sulla "deriva sessista" dell'Italia e sul leader leghista, che avrebbe "aperto

Alfonso Bonafede - l'elogio di Matteo Salvini : immigrati e magistrati - ha ragione su tutto : Il contesto è quello della buvette a Montecitorio, semideserta, dove si palesa Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia, probabilmente il più fedele tra i fedelissimi di Luigi Di Maio. Ad intercettarlo c'è Augusto Minzolini, che riporta quanto detto dal Guardasigilli in un retroscena su Il Giornal