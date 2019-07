Incendi | ripresa circolazione treni su linea Messina-Siracusa

liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2019) Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - E' tornata alla normalità da mezzogiorno laferroviaria fra Priolo e Targia e fra Agnone e Brucoli, sulla. Il transito deiera stato sospeso alle 12 di ieri a causa di uno divampato in prossimità dei binari e che ha dan

iris_versari : RT @Alcavi: Dopo l'emergenza incendi in Attica dello scorso luglio, i danni del tornado in Calcidica quest'anno. Il meteo non aiuta la ripr… - Alcavi : Dopo l'emergenza incendi in Attica dello scorso luglio, i danni del tornado in Calcidica quest'anno. Il meteo non a… - REstaCorporate : @virginiaraggi @fattoquotidiano #Zingaretti usa strategie che fanno sospettare una collusione tra politica e crimin… -