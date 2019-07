Il problema dell’incontro coi russi non sono i soldi

wired

(Di giovedì 11 luglio 2019) (foto: VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images) Ieri, 10 luglio 2019, Buzz News ha scosso il mondo con uno scoop giornalistico destinato a far discutere buona parte dell’opinione pubblica occidentale: Gianluca Savoini, ex portavoce dell’attuale ministro dell’Interno Matteo Salvini, la mattina del 18 ottobre scorso si sarebbe trovato in un hotel di Mosca, lo storico Metropol della Rivoluzione d’ottobre, in compagnia di altri due emissari – tali “Luca”, un avvocato, “Francesco” – per discutere i termini di un finanziamento illecito plurimilionario alla Lega, da praticarsi tramite uno sconto applicato a una vendita internazionale di carburante russo a una serie di intermediari. Durante l’incontro – a prova del quale Buzz ha portato una registrazione, di cui esiste una trascrizione molto dettagliata – Savoini spiega e ribadisce che il fine del meeting è ...

