Il Giovane Ispettore Morse | da venerdì 12 luglio la seconda stagione su Paramount Network

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il, dal 12alle 21:10 sucontinua nuoci nuovi episodi della.In onda già dal 14 giugno con la prima, Ilsunon si ferma. Da stasera,12, 21:10 la serie continuerà con i nuovi episodi della.Il(Endeavour) è un prequel dello storico, tratto dai romanzi omonimi di Colin Dexter. Laandrà in onda in prima tv assoluta sua partire da12.Il2, la tramaProseguono le imperdibili vicende del commissario Constable Endeavour, l’inedita serie tv inglese scritta da Russell Lewis e prodotta da Mammoth Screen per ITV.Dopo lo scioccante finale della prima, che lascia ilferito, professionalmente, emotivamente (e anche ...

