Grecia | tornado devasta la Calcidica | ci sarebbero sei morti e almeno 30 feriti

(Di giovedì 11 luglio 2019) Il maltempo non ha risparmiato niente e nessuno. Nella notte tra ieri e oggi anche la, così come il nostro Paese, è stata sferzata da venti violentissimi e grandinate che hanno causato notevoli danni e, purtroppo, anchesei le vittime provocate da unabbattutosi sul nord della: secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Ansa, un albero, cadendo, ha travolto un turista russo e suo figlio, uccidendoli sul colpo. Il dramma si è consumato nella località turistica di Cassandra, ad una settantina di chilometri da Salonicco. Padre e figlio stavano soggiornando in un albergo della zona. Caravan travolto dalle raffiche di vento Il brutto tempo ha provocato un'altra tragedia a Propontida, dove una coppia di turisti originari della Repubblica Ceca ha perso la vita mentre si trovava nel suo caravan: il mezzo, infatti, è stato colpito dalle ...

