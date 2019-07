quattroruote

(Di giovedì 11 luglio 2019) La1 non sarà l'unica protagonista di questo weekend di motori, perché a Newsi terrà la sfida finale che incoronerà il nuovo campione di. Con ben otto piloti ancora matematicamente in corsa nella lotta al titolo, la doppia tappa a Brooklyn potrebbe riservare molte sorprese.Il circuito. L'ePrix di Newsi disputa sullo Brooklyn Street Circuit che misura 2,3 chilometri e il suo layout si compone di 14 curve in totale, da percorrere in senso orario. Rispetto allo scorso anno, il tracciato è stato modificato in alcuni punti e si userà una configurazione diversa, in cui quella che era la Curva 6 diventerà ora la Curva 1: una scelta voluta per fare in modo di avere partenza e arrivo situati nello stesso punto. Otto in lotta. Seppur i piloti matematicamente in lotta siano otto, le ultime gare hanno dato un'indicazione più chiara per le potenziali sorti del ...

dinoadduci : Formula E - New York assegnerà i titoli della stagione 2018-2019 - squopellediluna : 10/07/1985 Dopo una valanga di proteste dovute al cambio della sua formula (vedi New Coke), la Coca-Cola reintroduce la vecchia formula - lulopdotcom : #automotive #racing #nissan #abbformulae Nissan e.dams conclude la prima stagione in Formula E a New York… -