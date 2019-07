Dramma a Genova, si lancia dalla finestra e travolge una nonna con la nipotina di 1 anno (Di giovedì 11 luglio 2019) Dramma a Genova, dove una donna di 70 anni si è suicidata lanciandosi dalla finestra di casa in via Delpino, a Castelletto. Precipitando, è però piombata su una nonna che stava passeggiando con la nipotina di 1 anno, che era nel passeggino. Sono state entrambe ricoverate in codice giallo la prima al Galliera e la seconda al Gaslini. Sotto choc anche la mamma della piccola, che ha visto la scena a pochi metri di distanza. La situazione è dunque risultato meno grave di quanto si pensasse subito dopo l'impatto violento, che le due non sono riuscite ad evitare. Niente da fare per l'anziana che ha deciso di togliersi la vita: è morta sul colpo. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia oltre al personale del 118. (Di giovedì 11 luglio 2019), dove una donna di 70 anni si è suicidatandosidi casa in via Delpino, a Castelletto. Precipitando, è però piombata su unache stava passeggiando con ladi 1, che era nel passeggino. Sono state entrambe ricoverate in codice giallo la prima al Galliera e la seconda al Gaslini. Sotto choc anche la mamma della piccola, che ha visto la scena a pochi metri di distanza. La situazione è dunque risultato meno grave di quanto si pensasse subito dopo l'impatto violento, che le due non sono riuscite ad evitare. Niente da fare per l'anziana che ha deciso di togliersi la vita: è morta sul colpo. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia oltre al personale del 118.

Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine per chiarire la vicenda e capire i motivi che abbiano spinto la 70enne a compiere il tragico gesto. La strada dove si è verificato l'accaduto è stata chiusa per mettere i rilievi del caso,