C’è troppa Cina in Kazakistan?

Mattino : Il Napoli su Manolas - ma C’è troppa concorrenza : Il Napoli in attesa dell’ufficialità dell’addio di Albiol, comincia a guardarsi intorno per un possibile sostituto. Se proprio non si vuole considerare la possibilità Maksimovic come alternativa al difensore spagnolo, Giuntoli tiene d’occhio Manolas, ma l’affare con la Roma non sembra semplice. Il dirigente del Napoli ha già in tasca l’accordo con Mino Raiola, procuratore del calciatore, la forte concorrenza sta ...