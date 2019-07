Apple disattiva l’app Walkie Talkie del Watch | c’è una vulnerabilità che consente

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2019) La versione diOS annunciata danel 2018 introduceva una grande novità negli smart: funzionalità. Nelle ultime ore l’azienda l’ha momentaneamente soppressa a causa di unanon specificata, che potrebbe consentire a una persona di ascoltare ogni conversazione senza consenso. ConOS 6 l’diventa un centro di controllo completo per la salute L’appperfu accolta con interesse perché era uno strumento interessante per comunicare con altre persone attraverso la rete LTE o il Wi-Fi, inviando una specifica richiesta di contatto. Una volta accettata, compariva il pulsante “Talk” sullo schermo dele selezionandolo si poteva parlare in modalità, appunto. La testata ...

