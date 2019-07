A Wimbledon avanzano i tre tenori | semifinale Federer-Nadal

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini al secondo turno! Fognini vince al quinto set contro Tiafoe - Federer e Nadal avanzano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del “Maestro”, Roger Federer, ...

