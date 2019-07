Valentina Cortese è morta | causa morte e chi era l’attrice La carriera

Valentina Cortese è morta/ Addio alla diva del cinema italiano : venerdì i funerali : Valentina Cortese è morta , l'attrice milanese si è spenta all'età di 96 anni: fu candidata agli Oscar per per Effetto notte.

Addio a Valentina Cortese - amata da Strehler e da Chaplin : “Per favore Valentina perdonami!”, Ingrid Bergman concludeva così il suo discorso agli Oscar del 1975. Quell’anno vinceva come miglior attrice non protagonista per "Assassino sull’Orient Express" ed era convinta che Hollywood dovesse il premio a Valentina Cortese. L’attrice milanese non aveva ottenu